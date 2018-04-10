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Москва, 10.04.2018

Glencore отказался от конвертации акций «Русала» из-за санкций

«Expert Online» 2018

Международный трейдер Glencore отказался от конвертации доли в «РусАле» в расписки En+ из-за новых санкций в отношении крупных российских компаний. Об этом говорится на сайте Glencore.

Напомним, в «РусАле» начались первые перестановки, и глава Glencore Айван Глазенберг вышел из совета директоров.

В Glencore также сообщили, что намерены неукоснительно соблюдать все санкции, но при этом попытаться смягчить риски для бизнеса в результате включения «РусАла» и En+ в SDN-лист, в том числе в отношении возможных вторичных санкций.

Напомним, компания Glencore является одним из пяти крупнейших покупателей продукции «РусАла». На долю этой швейцарской трейдинговой компании приходится около 26% продаж российского алюминиевого гиганта, семилетний контракт которого с Glencore истекает в конце 2018 года.

Ранее,  Минфин США в ответ на «разнообразную злонамеренную деятельность РФ»  выпустил новый список российских бизнесменов, не связанных с нефтегазовой отраслью, которые попадают под санкции. В их числе, в частности, Олег Дерипаска, владеющий En+ и «Русалом». В понедельник, 9 апреля, акции «Русала» обвалились на 46,9%, бумаги En+ упали на 41%.

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