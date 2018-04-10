К году добровольцев в России бизнес приготовил масштабную программу социальных проектов, в которой примут участие около 5 млн корпоративных волонтеров. 3 апреля в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная развитию корпоративного волонтёрства: «Год добровольца (волонтёра) в России: возможности для участия бизнеса и программы Национального совета по корпоративному волонтёрству (НСКВ)».

В рамках мероприятия было объявлено, что в течение года на основании подготовленного плана мероприятий будут осуществлены следующие инициативы:

Формирование региональных отделений НСКВ, среди которых: Самара, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Ростов, Волгоград, Владивосток, Нижний Новгород, Калининград;

Формирование региональных отделений НСКВ, среди которых: Самара, Новосибирск, Иркутск, Пермь, Ростов, Волгоград, Владивосток, Нижний Новгород, Калининград; Разработка методических рекомендаций по корпоративному волонтёрству;

Разработка методических рекомендаций по корпоративному волонтёрству; Проведение VII Московского международного форума по корпоративному волонтёрству «Бизнес и общество».

Тематика события обратила на себя внимание представителей государственной власти, реального сектора, общественных и исследовательских организаций.

Во вступительном слове Вадим Ковалёв, ответственный секретарь Национального совета по корпоративному волонтёрству, первый заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров, отметил: «Год добровольца в России, сам по себе, признание заслуг волонтёрских организаций и групп, много лет работающих по всей стране. Среди них всё заметнее корпоративные волонтёры – сотрудники предприятий и организаций, вовлечённые в жизнь местных сообществ. В то же время, мы отмечаем, что у корпоративного волонтёрства имеется значительный потенциал для развития, прежде всего за счёт среднего и регионального бизнеса. Уверен в том, что, вызванные «Годом добровольца», внимание и интерес к этой теме, станут драйвером и для корпоративного волонтерства, создавая возможности для вовлечения бизнеса в столь востребованные обществом социальные инициативы».

Со стороны бизнеса в рамках мероприятия выступили представители компаний ОК «РУСАЛ» и PMI . Рустам Закиев, председатель Национального Совета по корпоративному волонтёрству, директор департамента коммуникационных и социальных проектов ОК «РУСАЛ», рассказал о стратегии развития НСКВ и волонтёрского движения в компании:«РУСАЛ был одним из инициаторов создания НСКВ, которому в этом году исполнилось три года. За это время нам удалось сформировать активное сообщество социально-ответственных компаний, которые не только реализуют собственные программы в сфере КСО, но и активно вовлекают персонал в добровольческую деятельность. Опыт РУСАЛа показывает, что корпоративное волонтёрство формирует такую атмосферу в коллективах, когда сотрудников объединяют не только производственные задачи, но и четкое понимание своего вклада в выполнение социальной миссии компании – повышение качества жизни в регионах присутствия».

Ирина Жукова, заместитель председателя Национального Совета по корпоративному волонтёрству, директор по устойчивому развитию и корпоративным программам PMIописала развитие НСКВ в регионах, а также поделилась опытом корпоративного волонтёрства компании в России: «В Год Добровольца 2018 наша компания будет принимать активное участие в открытии региональных центров НСКВ, объединяя волонтёрские усилия с другими компаниями, а также внесет свой вклад в разработку методических рекомендаций и распространение лучших практик корпоративного волонтёрства для всего бизнес-сообщества».

О главных мероприятиях в рамках Года добровольца (волонтёра) в России поведала Ксения Разуваева, руководитель ФГБУ «Роспатриотцентр». Валерий Фёдоров,генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), член Оргкомитета Года волонтёра, представил данные, подготовленные ВЦИОМ об уровне вовлеченности и формах участия населения в волонтёрской деятельности. Герман Ветров, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, определил корпоративное волонтёрство как связующее звено между бизнесом, социальной повесткой и властью. Наталья Починок, ректор РГСУ, член ОП РФ, поделилась концепцией развития волонтёрства на протяжении всей жизни, а также разработкой рекомендаций и образовательного курса по корпоративному волонтёрству на базе РГСУ.

По итогам пресс-конференции участники выразили надежду на дальнейшее развитие корпоративного волонтёрства в России, привлечение большего внимания и поддержки со стороны государственной власти, средств массовой информации, присоединение большего числа коммерческих организаций к социальной повестке и Национальному совету по корпоративному волонтёрству.

О Национальном Совете:

Национальный совет по корпоративному волонтёрству был создан в России в январе 2015 года с целью обобщения наработанного опыта, консолидации имеющееся информации и придания импульса развитию корпоративного волонтёрства. НСКВ действует в качестве общественного совета. Цель НСКВ – объединить усилия компаний в России, разработать методологию и стандарты корпоративного волонтёрства в РФ и создать возможности для максимально широкого распространения лучших практик корпоративного волонтёрства по всей стране.

Об Ассоциации менеджеров:

Ассоциация менеджеров – одно из ведущих деловых объединений России, образованное в 1999 году. Деятельность Ассоциации Менеджеров нацелена на профессиональное развитие сообщества менеджеров, переход к социально ответственным стандартам ведения бизнеса, интеграцию в глобальную экономику. За годы работы Ассоциация зарекомендовала себя как независимая экспертная площадка для выработки консолидированной позиции бизнеса по наиболее острым социальным и профессиональным вызовам, которые стоят перед руководством крупных российских предприятий, обществом и властью.