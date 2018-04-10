Когда закончится валютная паника

ЦБ установил очередные официальные курсы доллара и евро, превышающие прежние почти на 4 и на 5 рублей соответственно. Такой ход событий означает, по сценарию одного из аналитиков, что верхней границей условного коридора для доллара станет уровень в 65 рублей. При этом другой аналитик полагает, что цель на второй квартал для обеих валют - значительно ниже достигнутых сейчас максимумов.

По данным Московской биржи на 11.59, доллар стоит 62,2450 рубля (+1,5850 по отношению к последней сделке предыдущего торгового дня), курс евро составил 76,7375, поднявшись на 2,0375 рубля ко вчерашнему закрытию. С утра, сообщают РИА Новости, обе валюты уже подскакивали до максимумов 2016 года: доллар до 63,55 рубля, евро — до 78,43 рубля.

Это продолжение тенденции вчерашнего дня, когда рубль стал падать вместе с фондовым рынком из-за американских санкций. В лидерах падения оказались компании Олега Дерипаски "РусАл" и En+, по которым санкции ударили больше всего, а также Сбербанк — один из основных кредиторов "РусАла".

На 11 апреля ЦБ сильно поднял курсы доллара и евро. Курс доллара США составляет 62,3699 рубля против 58,5714 рублей на сегодня. Евро на 11 апреля стоит 76,8522 руб., прибавив к предыдущей отметке почти ровно пять рублей (71,8847 на 10.04).

Накануне Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК «Питер Траст», высказал "Эксперт online" мнение, что закрепление курса во вторник-среду выше уровня вечера понедельника (в районе 59,90руб.), - это "сильная претензия на 65,00 руб. в самое ближайшее время".

В то же время, как считает Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital, данная паника продлится ровно в течение текущей недели и будет нивелирована любыми позитивными новостями с рынка сырья. Что касается общих перспектив рубля - его текущее снижение на руку российским властям, поэтому не стоит ожидать каких-либо заявлений или мер по стабилизации курса рубля. Цели на 2 квартал - 60 рублей за доллар с локальным уходом выше 63 рублей. Евро вернется к 71 рублю, уверен он.

Сергей Козловский отметил также, что отсутствие позитивных новостей на рынке сырья заставило покупателей рубля фиксировать длинные позиции еще в конце марта. При классическом сценарии должна была состояться затяжная коррекция с формированием узкого ценового коридора, однако очередной пакет санкций со стороны США и химическая атака в Сирии, в которой обвинили официальный Дамаск, а значит и Россию как союзника, посеяли панику на фондовых и валютных площадках.