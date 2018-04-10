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Москва, 10.04.2018

Кудрин заявил о нецелесообразности ответных санкций против американских компаний

«Expert Online» 2018

Глава Центра стратегических разработок, бывший министр финансов РФ

Алексей Кудрин – экс-министр финансов РФ, а ныне глава Центра стратегических разработок – высказался против введения ответных санкций нашей страны против компаний американских США и их «дочек».

Об этом экономист заявил в кулуарах конференции в Высшей школе экономики. По его мнению, в отношении частного американского бизнеса санкции нецелесообразны, потому что бизнес сюда приносит технологии и инвестиции, передаёт агентство «Интерфакс».

При этом Кудрина убеждён, что такие санкции ударят в том числе и по экономике нашей страны, что делает эти санкции контрпродуктивными.

«Я думаю, что политики, которые занимаются санкциями и вводят санкции против России, в общем, это одна история, а бизнес - это другая», - резюмировал Кудрин.

Напомним, американский Минфин включил в новый ограничительный список 15 компаний и 38 бизнесменов и политиков, среди которых Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг и некоторые другие.

Данный «чёрный список» Минфина подразумевает заморозку активов, арест недвижимости и возможных банковских счетов физических и юридических лиц на территории США, а также запрет на въезд в страну.

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