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Москва, 10.04.2018

Лидеры ФРГ, Франции и Украины обсудят ситуацию в Донбассе без участия России

«Expert Online» 2018

В мае 2018 года в немецком Ахене может пройти встреча лидеров Германии, Украины и Франции, на которой будет обсуждаться ситуация в Донбассе.

Об этом в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

При этом она подчеркнула, что участие представителей России в предстоящее встрече не запланировано, передаёт РИА Новости.

«Украинский лидер будет находиться в Ахене, возможно, состоится короткая встреча, мы говорили об этом, со мной и президентом Франции Эммануэлем Макроном, но это, не «нормандский формат», конечно», – отметила Меркель.

По её мнению, в «нормандский формат» входят четыре человека. Кроме того, Меркель напомнила, что российский президент в Ахен не приедет.

Канцлер Германии также подчеркнула, что немецкая сторона никогда не будет поддерживать действий, направленных против Украины.

Напомним, ранее в некоторых СМИ «незалежной» появилась информация, что саммит по Донбассу может пройти без участия России.

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