Меркель не представляет «Северный поток-2» без Украины

Проект «Северный поток — 2» невозможно реализовать без транзита топлива через Украину. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко, передает РИА новости. Меркель также сообщила, что данный вопрос она уже обсуждала с российским лидером Владимиром Путиным в телефонном разговоре.

«Я ясно указала, что проект "Северный поток — 2" без создания у нас ясности о будущей роли украинского транзита с нашей точки зрения невозможен», — сказала Меркель, которая сообщила, что разговор с Путиным состоялся накануне вечером. Москва и Берлин еще раз согласовали собственные позиции в отношении проекта газопровода.

Напомним, Германия выдала необходимые разрешения на строительство «Северного потока — 2» на своей территории в марте 2018 года. По данным компании-оператора Nord Stream 2 AG, согласование и получение разрешений на строительство с остальными странами-участницами проекта - Россией, Финляндией, Швецией и Данией - идут по графику и завершатся в ближайшие месяцы.