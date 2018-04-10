Международный форум SkyService 2018 пройдет 15 и 16 мая 2018 года в Москве

Россия, Москва. 26 марта 2018 года. – 15–16 мая 2018 года в Гостином дворе (г. Москва) пройдет Третий Международный форум SkyService 2018, посвященный развитию сервиса и услуг на бортах воздушных судов гражданской авиации.

В этом году концептуально меняется программа мероприятия и основной темой для обсуждения станет «Трансформация маркетинговых инструментов в условиях цифровой экономики».

Организатором Форума выступает компания «Аэромар» – крупнейшая в России компания, работающая в сфере кейтеринга для авиапассажиров и оказания им всего комплекса сервисных услуг – крупнейший российский производитель бортового питания.

Форум призван стать главным деловым событием для компаний гражданской авиации, позволяющим обсудить тенденции развития сервиса и услуг на бортах воздушных судов, а также обменяться идеями и навыками в сфере авиационного кейтеринга, наметить пути дальнейшего развития отрасли и выявить потенциальные возможности для совершенно новых коллабораций.

Форум SkyService 2018 станет площадкой для решения целого ряда задач: обсуждение возможностей сотрудничества и продвижения бизнеса, совершенствования уровня сервиса и продаж на бортах воздушных судов, интеграции аудио-, видео- и иного виртуального контента в сервисные услуги, поиск и установление новых контактов, подписание соглашений, а также повышение внимания со стороны целевой аудитории к качеству питания и обслуживания.

Почетные гости Международного форума SkyService 2018 – Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», Владимир Джао, генеральный директор ЗАО «Аэромар» и другие.

В преддверии Форума стартовал спецпроект SkyTravel Awards – премия, в рамках которой эксперты будут оценивать аэропорты, бизнес-залы и гостиницы. В проекте примут участие три блогера–эксперта, каждый из которых в течение месяца посетит порядка 10 городов и оценит три категории объектов, представленные в премии. Результатом каждой поездки блогера станет короткий видеоролик с впечатлениями и рассказом об особенностях каждого объекта. Кульминацией всех поездок станет церемония вручения наград на премии SkyTravel Awards в рамках Международного форума SkyService 2018.

Также в дни Форума будет проведена премия SkyDelight Awards 2018. Шеф-повара ведущих мировых кейтерингов будут бороться за звание лучшего.

На площадке Форума SkyService 2018 состоится сертифицированное обучение бортпроводников по программе ISPY. В программе мероприятия запланировано в частности проведение мастер-классов для бортпроводников от брендов, представленных в каталоге SKY SHOP.

В этом году пространство Форума будет поделено на тематические зоны: выставка, деловой блок и специальные мероприятия, посвященные питанию, видео-, аудио- и интерактивному контенту на бортах воздушных судов.

В работе Форума SkyService 2018 примут участие ведущие маркетологи российских компаний, рестораторы, спортсмены, блогеры, представители киноиндустрии и музыкальной сферы, медийные лица и многие другие.

Международный форум SkyService 2018 пройдет с 15 по 16 мая 2018 г. по адресу:

г. Москва, Гостиный двор, ул. Ильинка, 4.

Аккредитация на Международный форум SkyService 2018:

https://reg.sky-service.com/register/

Пресс-служба Международного форума SkyService 2018:

press@sky-service.com, тел.: +7 (915) 417-38-35

Информационная справка об организаторе

ЗАО «Аэромар» – крупнейшая российская компания, которая осуществляет производство питания для авиапассажиров, оказывает услуги по клинингу и экипировке салонов воздушных судов, предоставляет торговое обслуживание на борту самолета.

Компания была основана в 1989 году учредителями предприятий ЦУ МВС «Аэрофлот» и американской компанией «Мариотт Инфлайт Сервисиз», в результате слияния первых слогов названий этих компаний и возникло название «АэроМар». Сегодня ЗАО «Аэромар» занимает лидирующие позиции в индустрии кейтерингового бизнеса РФ.

ЗАО «Аэромар» поставляет бортовое питание для более чем 40 клиентов – российских и международных перевозчиков, обслуживает рейсы с главами государств.

В апреле 2014 года в компании стартовал новый проект – организация торгового сервиса на бортах воздушных судов авиакомпании ПАО «Аэрофлот» – SKY SHOP. Начиная с этого времени был значительно обновлен и увеличен ассортимент товаров для торговли на борту, представлены самые разные категории товаров для выбора пассажиров.

Ключевым клиентом и партнером ЗАО «Аэромар» является крупнейший национальный авиаперевозчик России – ПАО «Аэрофлот – российские авиалинии». Давние партнерские отношения связывают ЗАО «Аэромар» также и с более чем 30 российскими и иностранными компаниями: Delta, Air France, Korean Air, China Southern, China Eastern, авиакомпанией «Россия», UTair и др.