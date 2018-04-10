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Москва, 10.04.2018

Миллиардеры России за день потеряли $16 млрд из-за санкций

«Expert Online» 2018

После объявленных Минфином США 6 апреля новых санкций против российских бизнесменов,богатейшие жители России за несколько дней потеряли более $16 млрд. Об этом сообщает агентство Bloomberg, по данным которого 26 из 27 россиян, входящих в ежедневно обновляемый список Bloomberg Billionaires Index, понесли убытки.

Лидром по убыткам стал генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял $2,2 млрд. На втором месте глава «Лукойла» Вагит Алекперов с потерей в $1,37 млрд. За ним следуют владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Его денежные потери достигли  $1,28 млн. Владелец «Русала» Олег Дерипаска потерял $905 млн.

В списке пострадавших от  новых антироссийских санкций также значатся такие богатые россияне, как совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (–$800 млн), крупнейший акционер «Северстали» Алексей Мордашов (–$530 млн), а также сенатор Сулейман Керимов (–$840 млн).

Ранее, российское правительство заявило о готовности поддержать бизнесменов, чей бизнес пострадал от санкций. «Поддержка этих компаний оказывается в постоянном режиме»,— сообщил  вице-премьер Аркадий Дворкович, который заверил, что правительство внимательно следит за  ведущими компаниями.

«Это многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны», - подчеркнул чиновник.

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