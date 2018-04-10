«Нафтогаз Украины» приступил к процедуре принудительного взыскания средств с «Газпрома»

Юрий Витренко – главный коммерческий директор «Нафтогаза» – заявил, что компания приступила к процедуре принудительного исполнения решения Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом».

По словам Витренко, принимая во внимание позицию российской стороны, «Нафтогаз Украины» вынужден официально начать процедуру принудительного исполнения решения в Европе, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу компании.

Кроме того, Витренко отметил, что компания готовит новый иск с требованием компенсировать убытки, причиненные невыполнением решений арбитража со стороны «Газпрома».

Ранее сообщалось, что ещё в начале марта 2018 года Витренко утверждал, что не видит пока оснований для разрыва договора с «Газпромом» по транзиту газа.

В свою очередь председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил, что «Газпром» направил «Нафтогазу» официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Напомним, «Газпром» начал процедуру расторжения контрактов на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Данное решение в компании приняли после вынесения решения Cтокгольмского арбитража в пользу украинской стороны.

Сразу же после этого в «Газпроме» заявили об инициировании расторжения контрактов с «Нафтогазом» на поставку газа на Украину и транзит его через её территорию в Европу. В свою очередь в «Нафтогазе» заявили, что вынуждены ввести экономный режим потребления газа в стране, и расценивают действия российской компании как отказ выполнять решение арбитража.