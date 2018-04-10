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Москва, 11.04.2018

Названы российские регионы с самой низкой и высокой смертностью

«Expert Online» 2018

В Минздраве РФ составили рейтинг регионов страны с самой низкой и с самой высокой смертностью, которая была зарегистрирована в 2017 году.

ТОП-5 регионов России, где зафиксирована минимальная смертность возглавляет Ингушетия (3,2 случая на 1 тыс. населения). Второе место занимает Чечня (4,6). Замыкает тройку лидеров Ямало-Ненецкий автономный округ (4,9).

Кроме них в пятёрку регионов с самым низким уровнем смертности вошли Дагестан (5,1) и Ханты-Мансийский автономный округ (6,2), пишет газета «Известия».

Самые высокие показатели смертности по итогам прошлого года зарегистрированы в Псковской области (17,4 случая на 1 тыс. населения). Далее следуют Новгородская (17,1), Тверская (16,9), Тульская (16,5) и Ивановская области (15,8).

При этом, согласно данным Минздрава, в среднем уровень смертности по стране снизился на 3,9% — до 12,4 случая на 1 тыс. населения. Всего в России в прошлом году ушли из жизни 1,8 млн человек, что на 63,6 тыс. меньше, чем в 2016-м году.

Ранее сообщалось, что показатели младенческой смертности в России оказались ниже, чем в странах Европы. Показатель младенческой смертности в Еврорегионе ВОЗ составляет, по последним доступным данным, 6,64 случая на 1 тыс. родившихся живыми. При том, что в нашей стране он равен 6,0.

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