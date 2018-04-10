Нефть спасает российские активы

Нефть спасет российские активы Котировки на сырьевом рынке вновь подбираются к уровню 70 долларов за баррель. Это, наряду с другими факторами , еще и позитивный эффект тех самых санкций, которые обрушили российский фондовый рынок и рубль. Такова специфика эпохи торговых войн, которая уже вовсю идет, говорит аналитик. Нашей экономике придется стать более автономной и тоже научиться аналогичному давлению

70 и выше

Утро вторника нефть Brent начала с подъема на 0,64%, до 69,04 доллара за баррель. Такая динамика объясняется восстановлением цен на американском фондовом рынке, а также ослаблением напряженности вокруг торговых противостояний США и Китая.

Как пишут аналитики «БКС Экспресс» в своем утреннем обзоре, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что торговой войны с КНР не ожидает. Кроме того, Дональд Трамп в своем Twitter выразил надежду на скорое урегулирование торгового спора с Китаем. Во-вторых, внимание многих участников рынка было сосредоточено на ситуации в Сирии. США обвиняют ее правительство, а также Иран и РФ в предполагаемой (и, как уже выяснилось, мнимой) химатаке. Нот эти две страны являются крупными мировыми нефтепроизводителями, так что риторика Трампа о жестких мерах парадоксальным образом помогает нам и Ирану, позитивно сказываясь на нефтяных котировках.

Локальная поддержка фьючерсам Brent расположена в районе 66-66,5 доллара, считают в БКС. «Сценарий потенциального закрепления цены ниже этого уровня открыл бы дорогу к 61-62 долларам, но, как мы вчера видели, пока этот расклад не хочет реализовываться», отмечается на биржевом портале.

Рост нефти в последние сутки связан с фундаментальными факторами, указывает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. Она также называет среди них затишье в торговой войне между США и Китаем и тему Сирии: В ближайшее время, ожидает Анна Бодрова, баррель Brent с большой долей вероятности, возьмет планку 70 долларов, но дальнейшее восхождение под вопросом из-за активности сланцевых компаний США и умеренных темпов роста спроса на энергоносители в мире.

У барреля Brent есть все шансы в этот раз закрепиться выше 70 долларов, считает, в свою очередь, генеральный директор инвестиционной компании «Харитонов Капитал» Максим Харитонов. Средний инвестор эмоционален и у него короткая память: еще недавно нефть дешевела, потому что «рынки были перегреты», а Саудовская Аравия объявила масштабный план развития альтернативной энергетики, напоминает аналитик. Теперь все внимание сосредоточено на том, не будет ли запрета на взаимодействия с российскими нефтяными компаниями, эмбарго на поставки российской нефти — все ждут сокращения объемов предложения, и цены ползут вверх. Для России это хорошо, уверен Максим Харитонов, так как означает дополнительные нефтяные доходы даже в условиях соглашения с OPEC об ограничении добычи. И этот фактор несколько сдерживает падение курса рубля, который вчера теряет все на той же эмоции: санкции, якобы, слишком сильно ударят по российскому бизнесу за рубежом.

Эпоха торговых войн

Всех накануне впечатлило падение российских индексов на 8%, уже окрестили это «черным понедельником», понятно, так ярче звучит. Но произойдет адаптация и к этому пакету санкций, и к следующему, так как российское правительство и бизнес живут в этих условиях уже четыре года. И все понимают — нужно рассчитывать на собственные силы, технологии придется разрабатывать самим, нужно искать новых партнеров в Азии, и вообще — готовиться к эпохе торговых войн, которая уже вовсю идет. США используют санкции как инструмент экономического давления, из-за этого нашей экономике придется стать более автономной и тоже научиться аналогичному давлению.

Так что, уверен Максим Харитонов, российские металлургические и нефтяные компании получат максимально широкую помощь от правительства, поэтому для инвесторов вопрос, можно ли продолжать делать ставку на российские активы — он не такой простой. Да, вчера рубль потерял 3%, но приближается ЧМ 2018 — и туристы привезут в страну и потратят примерно 0.5 — 0.7 млрд долларов, и это будет хорошая поддержка рублю.

Кроме того, ЧМ обычно обладает хорошим успокаивающим влиянием на рынки и на международную обстановку, поэтому с начала лета рублевые активы могут снова начать расти в цене. Нужно понимать, что новый пакет санкций специально сделан очень непредсказуемым, там есть люди, например, Андрей Скоч, которые вообще непонятно как туда попали, непубличный бизнес. Непредсказуемый характер придан санкциям для того, чтобы взбудоражить рынки, поднять волатильность — а уж заработать на волатильности «святое дело», для этого есть производные инструменты, которые позволяют извлекать прибыль из сильного движения цены актива, неважно, вверх или вниз, заключает Максим Харитонов.