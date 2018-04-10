Стоимость активов Норвежского суверенного инвестиционного фонда (NBIM) превысила отметку в 1 трлн долларов (7,8 трлн норвежских крон) в сентябре прошлого года. Споры сейчас кипят о том, каким типом инвестора должен быть NBIM. Сейчас он похож на гигантский индексный фонд, один из видов взаимного инвестиционного фонда, который владеет солидными пакетами акций почти 9 тыс. компаний в разных странах на разных континентах. Кроме этого, норвежские нефтедоллары вложены в облигации и недвижимость. Но далеко не все согласны с такой структурой вложений.

«Акции частных компаний подвергают риску всю норвежскую модель инвестиций»,- предупреждает профессор столичного университета BI Norwegian Business School Эспен Хенриксен, который раньше сам работал в суверенном фонде.

Члены правительства и экономические и финансовые советники разделились на два лагеря. Одни считают, что фонд должен продолжить инвестировать средства в ценные бумаги публично торгуемых компаний. Другие настаивают, чтобы фонд больше действовал как пенсионный фонд и вкладывал средства и в широкий спектр не обращающихся на организованном рынке активов, потому что рынок частного акционерного капитала, не котируемого на биржах, сейчас на подъеме и может дать высокие доходы. Однако там, где высокие проценты, всегда выше и риск. Поэтому споры и получились такие жаркие.

Сам NBIM, конечно, очень хочет повысить свою доходность. Поэтому еще в январе его руководство предложило начать активно вкладывать деньги в ценные бумаги фондов и компаний, не котируемые на биржах. По действующим сейчас правилам Норвежский суверенный инвестиционный фонд не имеет права владеть более чем 10% акций зарегистрированных компаний, расположенных за пределами Норвегии. Фонд предлагает отменить это ограничение для акций незарегистрированных компаний. Кроме фондов, особенно привлекательны в этом плане высокотехнологичные компании, многие из которых не торопятся регистрироваться на биржах.

В спорах о судьбе суверенного фонда участвуют и политики, которые выдвигают особенно много самых разнообразных предложений от раздела фонда на две части до инвестиций главным образом в возобновляемую энергетику и развивающиеся рынки. В минувшее воскресенье высказалась по этому вопросу и правящая Консервативная партия премьер-министра Норвегии Эрны Сульберг. Власти высказались за поддержку инвестиций в проекты типа ветровых ферм (ветряных электростанций) или парков солнечных батарей.

В январе по заказу правительства был выполнен анализ на 154 страницах, в котором рассмотрены все «за» и «против» инвестирования средств в частный акционерный капитал. Автор исследования – известный шведский экономист Пер Стромберг предупредил, что, кроме финансовых рисков, серьезной проблемой для NBIM может стать негативная реакция норвежской прессы. Журналистам может не понравиться, что «народные» деньги, принадлежащие всем норвежцам, инвестируются в компании, которые порой уклоняются от уплаты налогов и время от времени прибегают к «серым» расчетам и зарплатам в конвертах.

Ждать решения о судьбе суверенного фонда осталось недолго. Кстати, профессор Стромберг советует обратить внимание и на частный акционерный капитал, но вложить в него не более 5%. Правительство в лице Министерства финансов, за которым будет последнее слово, вполне возможно остановится на аналогичном варианте с минимальным риском.