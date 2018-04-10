Путин рассказал о разработке в России уникального оружия

Глава российского государства Владимир Путин рассказал, что специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» принимали непосредственное участие в создании новых образцов российского стратегического оружия, у которого нет аналогов в мире.

Об этом он заявил в ходе сегодняшней встречи с руководством Российской академии наук и Курчатовского института, передаёт РИА Новости.

По словам президента РФ, в их создании приняли участие десятки предприятий, конструкторских бюро, научных центров. Среди них и Курчатовский институт, и академические организации.

«Такого оружия сегодня нет ни у одной страны мира», – резюмировал Путин.

Напомним, ранее об образцах этого же оружия президент рассказал 1 марта 2018 года во время ежегодного Послании Федеральному собранию.