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Москва, 10.04.2018

Путин рассказал об одном из главных приоритетов в своей политике

«Expert Online» 2018

Глава российского государства Владимира Путина заявил, что финансирование науки остаётся одним из основных приоритетов в его политике.

При этом он подчеркнул, что дополнительные ассигнования будут зависеть от экономической ситуации в стране. Об этом глава РФ сказал на встрече с руководством Российской академии наук и Курчатовского института, передаёт РИА Новости.

По словам президента РФ, наука в целом и фундаментальная наука остаются.

«Он у нас меняется, и мы всегда имеем в виду, что на прорывных, основных направлениях развития страны мы имеем возможность что-то добавлять в зависимости от того, как развивается ситуация в мировой экономике, в российской экономике», — резюмировал Путин президент, попросив участников встречи передать ему предложения по увеличению финансирования науки, чтобы учесть их при выстраивании планов на будущее.

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