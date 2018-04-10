Россию втягивают в торговую войну между США и Китаем

Торговая война США и Китая может нести в себе существенные риски для мировой экономики, в том числе и России, об этом заявил глава МЭР Максим Орешкин.

«Торговая война между США и Китаем может иметь очень большие негативные последствия для всей мировой экономики, для всех финансовых рынков», — рассказал Орешкин, выступая на Биржевом форуме.

Чиновник также сообщил, что подобное противостояние может привести к перегреву американской экономики и повысить вероятность рецессии.

«Глобальная нестабильность, неопределенность может ударить по всей мировой экономике», — подчеркнул Орешкин , добавив, что российская экономика остро реагирует на все, происходящие в мире изменения.