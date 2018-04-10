Это не крах рынка, а банальная сиюминутная паника

После масштабного обвала цен инвесторы пытаются понять, что ждет российский рынок дальше. Про мнению аналитиков, нет никаких фундаментальных причин для такой паники, которая разразилась в понедельник на рынках, а во вторник оказала особенно сильное влияние на рубль. Все объективные показатели устойчивости российской экономики в норме, нефть растет. Регулятор опоздал с решениями, считает аналитик, хотя с минувшей пятницы как будто специально нам были даны несколько дней, чтобы приготовиться. Рынки падали в понедельник на незначительных объемах торгов и хватило бы 5-7 млрд рублей интервенций, чтобы поддержать российские акции, а с ними и национальную валюту. Трудности у отдельных компаний отрицать было бы глупо, но многое говорит за то, что рынки вскоре восстановятся. Есть время подготовиться к новым санкциям, которые могут последовать, и встретить их во всеоружии.

Падение остановилось

Начало новой недели для российских активов стало не просто провальным. Инвесторы увидели картину, схожую с той, что наблюдалась на отечественном фондовом рынке в разгар кризиса 2014 года. Причиной происшедшего стали новые американские санкции, введенные в отношении ряда российских миллиардеров, топ-менеджеров компаний и чиновников. Самые значительные потери понесли акции, рубль и госдолг.

По итогам торгов 9 апреля индекс Мосбиржи опустился на 8,34%, до 2090 пунктов индекс РТС — на 11,44%, до 1094 пунктов. На 13.00 вторника индекс Московской биржи составляет 2132,12, индекс РТС составляет 1064, 77. Падение явно приостановилось.

А за понедельник капитализация фондового рынка упала на 820 млрд руб. В лидерах падения оказались металлургические компании, в первую очередь, связанные с попавшими под санкции бизнесменами и топ-менеджерами. Уже к 16:00 мск UC Rusal падал на 26,92%, хот к закрытию торгов падение замедлилось до 20,35%, передает РБК.

К закрытию торгов акции «Норникеля» (UC Rusal владеет 27,8% компании) снизились на 14,56%. Золотодобытчик «Полюс» (принадлежит Саиду Керимову, сыну сенатора Сулеймана Керимова, также попавшего под санкции) подешевел на 18,31%, GDR холдинга Дерипаски En+ Group — на 16,02%. Акции ВТБ упали на 9,03% (под санкциями глава банка Андрей Костин). Котировки «Газпрома», которым руководит еще один фигурант черного списка Минфина США Алексей Миллер просели на 4,59%.

В валютной секции к закрытию торгов курс рубля к евро упал на 2,88 руб., до 74,26 руб. за евро, а к доллару — на 2,12 руб., до 60,3 руб. за доллар. В секторе госдолга при этом доходность долгосрочных российских облигаций федерального займа (ОФЗ) выросла на 10–12 базисных пунктов, цены снизились в среднем на 1–1,5 п.п. Индекс государственных облигаций RGBI был на минимальных значениях с февраля.

"Убей меня нежно"

Россия вновь столкнулась с так называемой американской soft power, гимном к которой хорошо подходит известная рэпперская песня Killing me softly, отмечает инвестиционный аналитик Global FX Владимир Рожанковский. Чего боятся иностранные инвесторы больше всего? Разумеется, говорит он, попасть в поле зрения американских органов. Ведь так уже было неоднократно в прошлом, правда, не в контексте России, а в контексте любых других стран, которые когда-либо оказывались в санкционных списках США. В случае взаимодействия в нарушение запрета, действительно, наказывались оба – и страна-донор, и страна-акцептор.

Статус доллара как резервный валюты позволяет отлеживать порядка 80% мировых транзакций, что с лёгкостью дает возможность применения взыскания и штрафов провинившимся. Тем не менее, оставшиеся 20 % транзакций все же не попадают в поле зрения ФРС, и здесь необходимо понимание, сколько иностранных фондов действительно готовы идти на подобный риск во имя получения высокой доходности по российским инструментам. Ведь именно Россия сейчас даёт наивысшие среди более или менее развитых рынков размеры купонов по госбумагам (читай: ОФЗ) и одни из лучших мире дивидендов.

Просто так замены не найти, полагает аналитик, поэтому сейчас сидят и думают над сложившейся ситуацией не только российские бизнесмены-«олигархи», попавшие в пресловутый список, но и крупные инвесторы, знающие высокую цену удержания доходности своих портфелей. Видимо, все же, какое-то соломоново решение найдено будет – хотя, конечно, эта узкая тропинка устроит далеко не всех, поэтому российский рынок отыгрывает потерю большей части внешних портфельных инвестиций.

Надо признать, указывает Владимир Рожанковский, что наши финансовые регуляторы в данной экстремальной ситуации вновь опоздали и вновь действовали нерасторопно, позволив панике проникнуть и на фондовый, и на валютный рынки. Уже в пятницу вечером было очевидно, что в ближайшие дни на российские активы будут оказывать колоссальное давление. Опыт у нашего регулятора теперь есть. Особенно эффективно он действовал осенью 2008 года – на пике глобального финансового кризиса.

Тогда удалось спасти от маржин-коллов многие российские компании, которые выжили именно благодаря тому, что Центробанк «взял на поруки» «голубые фишки» – компании госсектора, такие как Газпром, Сбербанк и ВТБ. Видя, на каких тонких объёмах, при практически пустых «торговых стаканах» происходило вчерашнее чудовищное падение акций этих компаний, трудно вообразить, что при нашем избытке денежной ликвидности не нашлось 5 – 7 млрд руб. для того, чтобы просто выкупить пакеты паникёров и закрыть тему. Таким образом, я бы поставил регулятору в данной ситуации отметку «неуд».

И чего все переполошились?

Вчера вновь во всей красе проявился рыночный феномен страха, говорит Владимир Рожанковский. Особенно на рынке акций. Причины падения акций исключительно психологические – отсутствие точки опоры. Не секрет, что наш индекс больше, чем на 2/3 по суммарной капитализации состоит из сырьевых компаний. Смотрим: нефть выросла, медь выросла, никель, палладий, алюминий — вчера все эти позиции выросли. С учётом падения рубля, например, нефть стоит уже почти 4200 руб./баррель, что является абсолютным историческим максимумом. Раз так, то – во всяком случае, пока никто не говорит о тотальном эмбарго – нет ни малейшего сомнения, что приток валютной выручки нисколько не пострадает. Торговый баланс на глазах улучшается. А опять же с учётом падения рубля платежеспособность не только по материальным ресурсам внутри страны, но и по внешнему долгу, у здравомыслящих людей не вызывает сомнения.

То есть данный мелкий масштаб проблем, связанных с Русалом, Норникелем и прочими фигурантами санкционного списка – в части их ковенант по евробондам — легко решается рефинансированием внутри страны, уверен эксперт. Особенно необычно выглядело глубокое падение акций Сбербанка. Мало того, что основную прибыль банк получает внутри страны, так он еще и показал абсолютную устойчивость против ранее наложенных на него санкций. Участвует в проектах оборонки и Роскосмоса, распространяет карту «Мир» — одним словом, под санкциями – как рыба в воде. При этом оставался любимой бумагой в портфелях иностранных фондов, что позволило ему вырастать до 280 рублей.

Отрицать присутствие проблем у олигархов нового вашингтонского списка было грубо глупо, считает Владимир Рожанковский. И, тем не менее, уверен он, при всём обескураживающем попустительстве российских финрегуляторов, вчерашний панический сброс российских акций выглядит, в большей мере, как банальная сиюминутная паника. «Не удивлюсь, что уже концу недели мы увидим приличный отскок, хотя, правда, говорить о полном восстановлении рынка до состояния на четверг 5 апреля, конечно, не приходится. Более того, падение рубля ниже отметки 60 против доллара почти наверняка приведёт к новому инфляционному всплеску с лагом в 2 – 3 месяца. Это особенно печально констатировать, учитывая, с каким трудом российским властям далась работа по обузданию инфляции», – заключает Владимир Рожанковский.

И все же пока агрессивная политика стран Запада в отношении России заставляет долгосрочных инвесторов закрывать свои позиции в отечественных бумагах, констатирует Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ. Несмотря на ограниченный перечень компаний, которых коснутся санкции, участники рынка восприняли новые запреты как сигнал к распродаже всех российских инструментов, ведь по мере появления новых причин для недовольства Москвой список запрещенных активов может увеличиться. Причем, судя по обвалу котировок, выйти из «токсичных» инструментов поспешили не только обычные спекулянты, но и крупные игроки.

Доллар вернется на круги своя

Распродажи ОФЗ привели к падению некоторых выпусков до многомесячных минимумов, что также повлияло и на курс рубля, взлетевшего до отметок июля прошлого года. Предсказать, как поведет себя отечественная валюта в будущем, полагает аналитик, достаточно сложно: слишком многое зависит от действий как США, так и ЕС, которые достаточно легко смогут придумать причину для новых санкций или очередных агрессивных высказываний.

Чисто с технической точки зрения в отсутствие сюрпризов в ближайшее время вполне можно ожидать небольшую коррекцию до 60 — 59 рублей за доллар, говорит Михаил Мащенко. Поводами для укрепления будут выступать желание игроков зафиксировать прибыль по коротким позициям, хороший рост нефтяных котировок и покупка нацвалюты отечественными экспортерами. Если говорить про более отдаленное будущее, то здесь все сложнее. В случае усиления напряженности между странами, нацвалюта вполне может достигнуть 65 рублей в среднесрочной перспективе, однако, в отсутствие плохих новостей, она, скорее всего, вернется в торговый диапазон 61 — 56 рублей за доллар, где будет двигаться с оглядкой на нефть и действия иностранных инвесторов.