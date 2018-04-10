Топилин рассказал о влиянии курса валют на рынок труда России

Максим Топилин – министр труда и соцзащиты – заявил, что изменение курса валют может отразиться на российских компаниях и рынке труда.

Однако, по мнению чиновника, паниковать не надо. Просто необходимо проанализировать ситуацию и в региональном аспекте, и в отраслевом аспекте, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что падение рубля может серьёзно ударить по российскому рынку труда.

Топилин также отметил, что в правительстве есть понимание того, что при необходимости будет оказана помощь и поддержка работникам предприятий, которые могут пострадать от ситуации на валютных рынках.

Ранее сообщалось, что Банк России не будет менять ключевую ставку из-за падения рубля.

Напомним, накануне рынок резко отреагировал на введенные минфином США санкции против 7 российских бизнесменов и 12 подконтрольных им компаний. Потери фондового рынка, а также перспектива снижения российского экспорта и поступления в страну валютной выручки привели к продажам рубля.