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Москва, 10.04.2018

Торговые сети предупредили о возможном дефиците продуктов питания

«Expert Online» 2018

Более 50% из полутора тысяч поставщиков не дали свое согласие крупнейшему российскому ритейлеру Х5 Retail Group (магазины «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») на переход  в систему электронной ветеринарной сертификации «Меркурий», пишут «Ведомости».

Издание напоминает, что с 1 июля все производители животной продукции должны подключиться к системе «Меркурий»  для оформления в ней всех ветеринарных сопроводительных документов.  К настоящему моменту документы в бумажном виде оформляют только производители сырья. По новым правилам оформлять  документы в электронном виде должны будут производителей готовых продуктов, включая молочную, мясную, рыбную продукцию.

Ранее против внедрения ЭВС из-за несовершенства системы и  отсутствия ветеринарных рисков в готовой продукции уже выступали такие гиганты молочного производства, как Danone и PepsiCo. Изначально переход на новые правила чиновники планировали с 1 января, но в итоге сроки сдвинули на полгода.

О неготовности перехода на ЭВС сообщили  как региональные , так и федеральные поставщики, отмечает X5.  Группа предупреждает, что из-за того, что больше третьи поставщиков до сих пор не протестировали систему на своих предприятиях, это может грозить дефицитом товаров на полках магазинов.

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