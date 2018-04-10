Центробанк может начать продавать валюту на рынке для сохранения стабильности

Сергей Швецов – первый заместитель председателя Банка России – заявил, что ЦБ РФ начнет продажу валюты на рынке, если это будет нужно для сохранения финансовой стабильности в стране.

Он подчеркнул, что пока не знает, нужно ли будет это делать. Но отметил, что если потребуется, то все инструмента для такого шага есть, передаёт РИА Новости.

«Инструменты – они есть, а будут ли они применяться, всё зависит от ситуации», – резюмировал Швецов.

Ранее сообщалось, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что регулятор не видит серьезных рисков для российской экономики из-за введенных Минфином США санкций.

Напомним, после объявленных Минфином США 6 апреля новых санкций против российских бизнесменов, богатейшие жители нашей страны всего за несколько дней потеряли более $16 млрд.

Лидером по убыткам стал генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял $2,2 млрд. На втором месте глава «Лукойла» Вагит Алекперов ($1,37 млрд). За ним следуют владелец «Реновы» Виктор Вексельберг ($1,28 млн) и владелец «Русала» Олег Дерипаска ($905 млн).