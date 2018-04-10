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Москва, 10.04.2018

В МИД опровергли угрозу прямого столкновения России и США в Сирии

«Expert Online» 2018

По заявлению заместителя министра МИДа РФ Михаила Богданова угрозы прямого столкновения России и США в Сирии нет.

«Разум должен восторжествовать над безумием»,  - приводит «Интерфакс» слова дипломата, который сообщил о намерении обсудить нанесённые Израилем авиаудары по аэродрому Т-4 в Сирии с послом этой страны. Сегодня, 10 апреля, состоится встреча Богданова с его израильским коллегой.

Дипломаты намерены обсудить, «как складывается обстановка в Сирии, в секторе Газа, двусторонние контакты».

«Мы заинтересованы в таком диалоге, потому что динамика событий на Ближнем Востоке очень высокая», - сообщил Богданов.

Ранее постпред России при организации Василий Небензя в ходе заседания СБ ООН заявил, что необдуманные действия Соединенных Штатов в Сирии угрожают тяжелыми последствиями. Дипломат также сообщил, что Россия настоятельно требует проведения расследования с участием экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы прошедшей химатаке в сирийском городе Дума.

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