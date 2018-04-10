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Москва, 11.04.2018

В правительстве рассказали, как должна сокращаться доля госсектора в российской экономике

«Expert Online» 2018

Аркадий Дворкович – вице-премьер российского правительства – рассказал, как должна сокращаться доля государственного сектора в экономике РФ.

По его мнению, это должно происходить, прежде всего, за счёт поддержки новых частных компаний, передаёт «Газета.Ru».

При этом он подчеркнул, что всего существует два способа уменьшения госсектора. Один из них – это приватизация. Как считает Дворкович, возможности для неё ещё остались, к том уже понятны направления.

Однако, чиновник убеждён, что данный способ не является основным. Второй и главный способ, по его мнению, это создание новых частных компаний и увеличение частного сектора, в том числе путём поддержки малых предприятий.

Ранее сообщалось, что по данным министра экономического развития РФ Максима Орешкина, доля государства в российской экономике в 2017 году достигла 50%.

Об этом он заявили 5 апреля на заседании Госсовета по конкуренции. При этом он отметил, что если не снизить влияние государства на экономику, то не удастся поднять долю малых и средних предприятий в экономике до 40%.

Напомним, в 2016 году Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выпустила доклад, в котором говорилось, что в 2015 году вклад государства в экономику составил 70%. Также там сообщалось, что в 2005 году он составлял 35%.

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