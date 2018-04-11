Курс доллара утром в среду на торгах Московской биржи» превысил 64 рубля, а накануне день завершился на отметке 62,76 руб./доллара (это было на 2,7 руб. выше закрытия понедельника). Такого уровня доллар достигает впервые с декабря 2016 года. Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, подскочив сразу на 2 рубля 17 копеек к закрытию вторника.

Накануне основные продажи, пишет «Комерсантъ», осуществляли нерезиденты. Беспокойство инвесторов, считает издание, усилил опубликованный на сайте конгресса США законопроект о запрете «американским лицам заниматься трансакциями, финансировать или каким-либо иным образом иметь дело с российским суверенным долгом, выпущенным через 180 дней после даты наложения санкций». Однако это пока лишь инициатива двух конгрессменов.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина во вторник заявила, что не видит рисков для финансовой стабильности в обвале курса рубля и расценивает падение котировок в качестве коррекции. «Я уверена, что рынок и экономика к ним адаптируются»,— приводит агентство Reuters ее слова, сказанные на форуме Московской биржи. Однако участники рынка опасаются дальнейшего обесценения рубля в случае обострения отношений между США и Россией, особенно при запрете на вложения в российский госдолг, а также в случае военного столкновения двух держав в Сирии.

Пока, полагает ведущий аналитик ГК TeleTrade Марк Гойхман, чрезвычайно резкое ослабление рубля выглядит нелогичным. В основе его в первые дни падения в начале недели были, как известно, новые санкции США, заставившие прежде всего иностранных инвесторов продавать «взрывоопасные» акции российских компаний за рубли и переводить средства в валюту. Распродаже подверглись и гособлигации. Доходность «десятилеток» подскочила с 7% до 7,6%.

Но парадокс в том, говорит эксперт, что фондовый рынок перестал падать уже во вторник. А в начале торгов 11 апреля индекс МосБиржи поднялся к уровню 2200 п., отыграв 60% панического падения с 2280 п. к 2070 п. Однако это не остановило панику на валютном рынке, которая выглядит просто парадоксальной. Доллар и евро резко поднимаются третий день, ставя всё новые рекорды года – 64,6 руб. за доллар и 80,1 руб/евро.

Но ведь это идёт одновременно с повышением нефтяных цен по Brent также на рекордные высоты в районе 71 долл./барр., указывает Марк Гойхман. А нынешние котировки, например, евро к рублю последний раз были в феврале 2016 г., когда цена нефти составляла 33 долл./барр. Объяснением феномена может служить дополнительная «вводная». Конгресс США подготовил «сверхновые» санкции – запрет покупок государственных облигаций России. В случае же принятия законопроекта взлёт доллара и евро может продлиться к вершинам 66-67 руб. и 81-82 руб. соответственно.

Рубль оказался в сложной ситуации, несмотря на рост рынка нефти, констатирует эксперт Международного финансового центра Гайдар Гасанов. Давление на него оказала как геополитика, в частности, эскалация конфликта вокруг Сирии, а также санкции со стороны США. В данной ситуации девальвация может превысить и 20%, если ситуация будет оставаться напряженной. Нужно отметить и тот факт, что снижение нефтяных котировок и отсутствие аукционов на ОФЗ может оказать сильное воздействие на дальнейшее снижение рубля. Инвесторы, учитывая совокупность рисков будут приобретать доллары и евро.

На этом фоне в ближайшее время пара USD/RUB, ожидает эксперт Международного финансового центра, будет торговаться в диапазоне 63,42-65,00 рубля. Пара же EUR/RUB, проторгуется в диапазоне 78,10-80,52 рубля. К лету 2018 года, курс по паре USD/RUB вполне может достигнуть цифры в 71,00, а пара EUR/RUB достигнет 86,00.