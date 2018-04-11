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Москва, 11.04.2018

Эксперты выяснили, как граждане России хранят сбережения

«Expert Online» 2018

Сбережения граждан России в 2018 году сократились по сравнению с прошлым годом, однако, большинство россиян по-прежнему предпочитают хранить деньги в рублях и дома, а не в валюте и на банковских вкладах. Об этом говорится в исследовании холдинга «Ромир», которое получило в распоряжение агентство «РИА Новости».

Исследование говорит, что более половины наших сограждан не имеет сбережений. Этот показатель составляет 52%. О наличии сбережений в этом году заявили немногим менее половины россиян — 48%. Доля россиян, хранящих свои сбережения в рублях,  по сравнению с прошлым годом не изменилась и осталась на уровне в 79%. В 2016 году российский рубль остальным валютам предпочитали 88% граждан, в 2015 году — 80%.

Одновременно за год немного увеличилась доля тех, кто предпочитает хранить сбережения в смешанном варианте — в рублях и в валюте.

Отмечается, что «Ромир» проводил опрос  в марте 2018 года. В опросе приняли участие 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше, проживающие в городах и сельской местности во всех федеральных округах.

 

 

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