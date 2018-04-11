Киев рассказал, какой объем транзита газа их «устроит»

Украина настаивает на сохранении транзита российского газа через территорию страны в Европу в объеме не менее сорока миллиардов кубометров. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания не собиралась отказывается от транзита российского топлива через Украину. Речь шла лишь о сокращении объемов до 10-15 миллиардов кубометров в год при условии, что Киев сможет доказать экономическую целесообразность нового контракта.

Однако, как сообщил Насалик, Киеву такие объемы невыгодны и Украина не пойдет на подобные условия.

"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", — цитирует Насалика агентство РИА новости.