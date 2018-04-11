Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 11.04.2018

Киев рассказал, какой объем транзита газа их «устроит»

«Expert Online» 2018

Украина настаивает на сохранении транзита российского газа через территорию страны в Европу в объеме не менее сорока миллиардов кубометров. Об этом заявил министр энергетики Украины Игорь Насалик.

Накануне глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил,  что компания не собиралась отказывается от транзита российского топлива через Украину. Речь шла лишь о сокращении объемов до 10-15 миллиардов кубометров в год при условии, что Киев сможет доказать экономическую целесообразность нового контракта.

Однако, как сообщил Насалик, Киеву такие объемы невыгодны и Украина не пойдет на подобные условия.

"Украина не пойдет на такие объемы, потому что для Украины они будут экономически невыгодными. То есть нам надо будет вкладывать средства, чтобы прокачивать такие объемы газа", — цитирует Насалика агентство РИА новости.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Рублю не оставили шансов на укрепление
      Минфин намерен увеличить объем покупки валюты на рынке в апреле до 11,5 млрд руб. в день. У рубля практически не остается шансов на разворот динамики курса в сторону укрепления в ближайший месяц
    2. Брюссель накажет строптивых восточных европейцев
      Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.
    3. Германия выступила за отмену санкций против России
      Германия выступила за отмену санкций против России