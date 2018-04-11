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Москва, 11.04.2018

Лондонская биржа металлов ограничила торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США

«Expert Online» 2018

Лондонская биржа металлов (LME), которая является старейшей и самой крупной площадкой для торговли промышленными металлами, вводит временные ограничения с 17 апреля  на торговлю алюминием «Русала» из-за санкций США. Заявление опубликовано на странице торговой площадки.

С даты ограничения владельцы алюминия брендов «Русала» смогут размещать металл под варранты только после того, как  биржа убедится, что данный факт не нарушит  санкции, которые предписало Министерство финансов США. Речь, прежде всего, идет о сделках с владельцами компаний, перечисленных в санкционном списке.

На сайте биржи отмечается, что ограничения вводятся во избежание попадания в оборот  LME «санкционного» металла. Отмечается, что биржа совместно «с регуляторами и участниками рынка определить подход к дальнейшему листингу алюминия «Русала».

Напомним, 6 апреля, Минфин США объявил о введении санкций, направленных против семи российских бизнесменов, 14 компаний, 17 правительственных служащих России. Среди компаний, попавших под ограничительные меры, в большинстве структуры Дерипаски - «Русал», En+, агрохолдинг «Кубань».

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