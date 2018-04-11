Медведев сообщил, когда запустят автомобильное движение по мосту в Крым

Глава Кабмина Дмитрий Медведев рассказал, когда откроется автомобильное движение по Керченскому мосту.

По его словам, произойдёт это уже в ближайшие месяцы. Об этом Медведев заявил в ходе выступления с отчётом в Госдуме, передаёт РИА Новости.

«В ближайшие месяцы откроется автомобильное движение по Керченскому мосту, – подчеркну премьер-министр. – До конца года – по автодороге от Керчи до Севастополя».

Кроме того, глава российского правительства отметил, что на руководстве страны после присоединения Крыма лежала огромная ответственность, которая заключалась в нормализации жизни на полуостров.

«Ранее буквально весь полуостров был «поставлен на капремонт», – резюмировал Медведев.

Напомним, в марте 2018 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Крым строители транспортного перехода через Керченский пролив пообещали запустить движение по автодорожной части моста до начала курортного сезона. В По словам, генерального подрядчика Аркадия Ротенберга, строители должны сдать автомобильную часть моста «после 9 мая.