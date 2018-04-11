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Москва, 11.04.2018

На фондовом рынке России «штормит»

«Expert Online» 2018

На российском фондовом рынке на фоне новостей о возможном нанесении ракетных ударов по Сирии и введение новых санкций против России котировки отечественных компаний показывают разнонаправленную динамику. Специалисты уверяют, что повышенная волатильность на российском рынке сохранится до появления ясности в отношении дальнейших действий Западной коалиции в Сирии, пишет Финам.

Так, завершили вчерашние  торги ростом: индексы сектора нефти и газа (MICEXO&G) на 4,85%, металлов и добычи (MICEXM&M) на 4,46% и химического производства (MICEXCHM) на 3,35%.

Отрицательную динамику показали акции «АВТОВАЗа», потеряв 4,03%. «Башнефть» закрыла торги с результатом минус 2,64%, «Транснефть» - 0,61%, также снижение зафиксировано в бумагах «Мегафона» - 4,57%, «М-видео» - 2,65%, ФСК ЕЭС -1,52% и «АЛРОСА» -1,02%.

Отмечается, что индексы Европы и США продемонстрировали рост, азиатские индексы, также как и российские демонстрируют разнонаправленную динамику, в основном из-за торгового конфликта США и Китая.

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