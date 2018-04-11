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Москва, 11.04.2018

Над Сирией перестали летать гражданские рейсы

«Expert Online» 2018
  • Над Сирией перестали летать гражданские рейсы
YAY\TASS

По данным сайтов авиа-трекеров, в связи с угрозой ракетного удара по Сирии, силами США и их союзников над Сирией перестали летать гражданские самолеты. Исключение составляет только рейс Доха — Бейрут.

Так же отмечается, что военная авиация ВВС Франции на авиабазе Сен-Дизье-Робинсон приведена в боевую готовность.

По сообшения, телеканала Аль-Джазира» авиация западной коалиции активизировала полёты в районе сирийско-иракской границы .

Есть сообщения, что силы ПВО сирийской армии развернуты вокруг дворца президента в Дамаске.

Российская авиация остается на территории Сирии на местах своей обыной дислокации.

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