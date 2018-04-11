По данным сайтов авиа-трекеров, в связи с угрозой ракетного удара по Сирии, силами США и их союзников над Сирией перестали летать гражданские самолеты. Исключение составляет только рейс Доха — Бейрут.

Так же отмечается, что военная авиация ВВС Франции на авиабазе Сен-Дизье-Робинсон приведена в боевую готовность.

По сообшения, телеканала Аль-Джазира» авиация западной коалиции активизировала полёты в районе сирийско-иракской границы .

Есть сообщения, что силы ПВО сирийской армии развернуты вокруг дворца президента в Дамаске.

Российская авиация остается на территории Сирии на местах своей обыной дислокации.