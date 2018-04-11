Названо оружие России и США в случае столкновения в Сирии

Если произойдет прямое военное столкновение России и США в Сирии, американцы могут применить крылатые ракеты Tomahawk или AGM-86B, пишет The National Interest. Помимо этого, по мнению издания, Соединенные Штаты могут применить бомбардировщики B-2 Spirit и истребители F-22 Raptor.

Россия в ответ может применить крылатые ракеты Х-101, переносимыми бомбардировщиками Ту-95 и Ту-160, а также ракетами «Калибр» морского базирования. При этом The National Interest считает, что российские ЗРК С-300 и С-400 не смогут перехватить американские крылатые ракеты.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможном применении американской армией военной силы в ответ на якобы имевшее место 7 апреля применение правительственными войсками хлора в Думе. Трамп взял на размышление 48 часов по определению мер в отношении «организаторов химической атаки в Сирии». Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что США предупреждены о серьезных последствиях в случае удара по Сирии.