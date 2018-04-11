Лондон отказался присоединиться к возможному удару США по Сирии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй запросила у президента США Дональда Трампа больше доказательств того, что за химатакой в Сирии стоит режим Башара Асада, сообщает The Times. Таким образом, Лондон берет тайм – аут в решении вопроса о присоединении к возможным военным действиям против САР.

В этой связи считает издание, от британской стороны не последует быстрых действий. К данному моменту инспекторы ОЗХО готовятся посетить пригород Дамаска, который, как заявляет американская сторона, пострадал от химической атаки.

Напомним, ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп взял 48 часов на размышление по поводу ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийской Думе. Срок истекает вечером 11 апреля. Как предполагают военные эксперты, речь может идти об обстреле ключевых объектов инфраструктуры Сирии крылатыми ракетами Tomahawk. США уже направили в Средиземное море эсминцы USS Donald Cook и USS Porter, которые являются носителями данного вида вооружения.