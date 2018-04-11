Россия ответила на угрозы Трампа

Мария Захарова – официальный представитель МИД РФ – ответила на угрозы президента США Дональда Трампа, который предупредил Россию о том, что «умные ракеты уже летят в Сирию».

По её мнению, умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории

Также она поинтересовалась, знают ли инспекторы ОЗХО, что сейчас умные ракеты уничтожат все доказательства применения химоружия на земле?

«Или вся задумка и состоит, чтобы быстро замести следы провокации ударами умных ракет, и международным инспекторам уже нечего было бы искать в качестве доказательств?», – отметила Захарова.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

В своём микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских чиновников о том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.