Россия предупредила США о жёстком ответе на возможный удар по Сирии

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Евгений Серебренников заявил, что Россия в случае угрозы её военным при атаке США на Сирию может задействовать силы ПВО флота, С-300, С-400 и «Панцирь».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

В своём микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских чиновников о том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

«Готовься, Россия, они летят, хорошие, новые и «умные». Не надо дружить с убивающим газом животным-убийцей», которое уничтожает людей и наслаждается этим!», – написал глава Белого дома.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на угрозы Трампа, подчеркнув, что умные ракеты должны лететь в сторону террористов, а не законного правительства, которое несколько лет борется с международным терроризмом на своей территории.