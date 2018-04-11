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Москва, 11.04.2018

Рубль продолжает падение

«Expert Online» 2018

Курс доллара утром в среду на торгах «Московской биржи» превысил 64 рубля впервые с декабря 2016 года, пишет «Газета.ру». Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей, подскочив сразу  на 2 рубля 17 копеек и достигнув 80,02 рублей.

Также выросла стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам, по сравнению с показателем 10 апреля на 4,32 руб. и  составила 68,88 руб.

Ранее стало известно, что миллиардеры России потеряли более $15 млрд за один день 10 апреля из-за новых санкций США, которые были введены в отношении российских бизнесменов и компаний. С момента введения санкций потери составили более $17 млрд.

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