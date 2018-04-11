Санкции в отношении публичной компании, к которым относится «Русал», являются беспрецедентными и могут переформатировать весь мировой финансовый рынок.

Никогда такого не было, и вот опять

Лондонская биржа сообщила, что торги депозитарными расписками En+ по правилу 144А для квалифицированных инвесторов из США приостановлены в связи с санкциями. А банк-депозитарий En+ Citi уведомил компанию о приостановке операций со всеми ее глобальными депозитарными расписками. Московская биржа начала обсуждение ситуации с руководителями торговой площадки, чтобы понимать, как вести работу в такой ситуации.

LME подчеркнула, пишет «Коммерсантъ», что все сделки «Русала», в отношении владельцев которого были введены санкции Минфина США (основные акционеры Олег Дерипаска (48,13% акций через En+ Group) и Виктор Вексельберг (26,5% совместно с Леонардом Блаватником через Sual Partners) должны проводиться владельцами металла так, чтобы попавшие под санкции персоны и компании не извлекали выгоду из них. При этом «Русал» не должен иметь никаких имущественных прав на алюминий, который будет выставляться на биржу и доставляться на аккредитованные склады LME.

А агентство Reurtes цитирует топ-менеджера одного из акционеров «Русала»: «Русал инициировал иранский план обороны», — сказал тот, сообщив, что компания попросила своих контрагентов перейти на расчеты в евро вместо долларов, чтобы обойти американские санкции.

«В этой истории очень много непонятного, потому что такой истории никогда не было. Никто не может вспомнить, чтобы такого рода ограничения накладывались на публичную компанию с достаточно широким кругом зарубежных листингов», — прокомментировал положение дел глава Московской биржи Александр Афанасьев. Национальный расчетный депозитарий уже запросил у международных систем Euroclear и Clearstream данные о расчетах по ценным бумагам «Русала» и En+. «Сейчас идет процесс инфраструктурного диалога, чтобы понять, как нам действовать совместно, потому что без них мы ограничены в своих возможностях. Если Euroclear откажется от обслуживания этих бумаг, то Национального расчетного депозитария (НРД) тоже не сможет их обслуживать в части международных инвесторов», — сказал глава НРД Эдди Астанин.

Действительно, отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, новый пакет ограничений со стороны США носит нестандартный характер, как правило санкции до этого имели определенное направление с целью перекрыть те или иные возможности государства и правительства. Например, первое что можно припомнить из наиболее ярких ударов США, то это действия в отношении Ирана, которые ограничивали экспорт нефти, но тогда компании смогли обойти запреты за счет использования торговых схем, но опять же речь о полной блокировке торгов бумагами на международных площадках не шло, но правда у страны на тот момент не было таких сильных игроков как у РФ.

Период изощренной санкционной войны

В случае с Россией, говорит Алексей Антонов, удар приходится на самый чувствительный сектор, очевидно, что наибольший вред здесь наносится даже не конкретно правительству РФ, а основным компаниям, которые поддерживают экономическую стабильность. Учитывая высокую долговую нагрузку компаний группы «Русал», уход с мировых бирж действительно может означать технический дефолт в ближайшем будущем. И, судя по всему, чтобы его не допустить, государство должно будет оказать поддержку в виде рефинансирования зарубежных долгов в банках РФ, а следующим этапом может стать перевод долларовых кредитов в другие валюты, полагает эксперт.

Распространение влияния санкций на полную блокаду торгов депозитарными расписками на Лондонской бирже, а также на европейских площадках, говорит о том, что мы вступили в новый период не только торговых войн, в рамках, казалось бы, открытости которые предоставляет ВТО, но и в период изощренной санкционной войны, которая вынуждает компании российского промышленного сектора пойти на делистинг бумаг и менять структуру собственников с целью хоть как-то уберечь себя от санкций, считает Алексей Антонов.

Когда публичность излишня

Краеугольной проблемой является то, что компании, которые торгуются на мировых биржах, отныне подчиняющимся требованиям SDN-list, являются публичными, т.е. En+ и Русал раскрывают много информации о бизнесе. А значит, делает вывод Алексей Антонов, все сведения о покупателях и контрагентах будут известны и с этим уже ничего не сделаешь: приостановка контрактов неминуема, а невозможность обслуживания на торговых платформах Clearstream и Euroclear очевидна, поэтому делистинг — единственный вариант чтобы реорганизовать компанию и представить ее уже в качестве непубличной.

По данным некоторых источников рынка, в «Русале» уже сейчас изучают вопрос – могут ли ценные бумаги, выпущенные дочерними структурами попавших под санкции компаний, обслуживаться в европейских клиринговых центрах, учитывая остановку операций по бумагам эмитентов, где более 50% акций приходится на подсанкционные компании. Тут, полагает Алексей Антонов, скорее всего, стоит вопрос о перекраивании структуры собственников и уход в не публичный сектор – один из вариантов обхода санкций. Однако санкции не означают, что с мировых площадок уйдут все публичные компании из России, это коснется только тех, кто попал в санкционный лист.

В целом же, полагает Александр Григоренко, управляющий активами ИК Global Capital, «Русал» выдавливают с биржевых площадок ЕС и США. Поэтому компания еще с января проводит процедуру делистинга на некоторых из них, а теперь смысла в присутствии там нет вообще (пройти листинг обратно – обычная процедура). Гонконгская биржа также сильно привязана к западным финансовым структурам, поэтому и там вопрос по торгам находится в подвешенном состоянии. Лондон и Нью-Йорк – признанные лидеры в размещении и распределении ликвидности, поэтому дешевых заемных средств оттуда больше получить не удастся (пока).

Чем закончатся шантаж и давление

Но объемы торгов «Русала» позволяют разместиться и на других площадках, а востребованность продукции остается высокой, поэтому говорить о его «капитуляции», как минимум, преждевременно, уверен Александр Григоренко. Кроме политического, есть еще и экономический вопрос, а крупный бизнес никогда не оглядывается на легитимность сделок, если они дают хороший доход.

Бизнес в США и ЕС также несет потери, а их конкуренты из Азии получают новое преимущество, поэтому страсти улягутся к осени и самые одиозные решения будут тихо свернуты в пользу прибыли. «Русал», считает Александр Григоренко, потеряет часть рынка на Западе и отвоюет на Востоке, а также получит поддержку в России. Кроме того, размещение бумаг на ММВБ увеличит ее капитализацию и снизит вероятность надувания нового спекулятивного «пузыря».

Компании-«посредники» и рост их количества добавят хаоса в мировые финансовые потоки, но они будут также встроены в общие цепочки и глобальный рынок постепенно успокоится. США и ЕС – важные партнеры, но не единственные, а санкции бьют в обе стороны, металлургам необходимо продолжать переводить активы в новый мировой финансовый центр (Азию) и переводить расчеты из доллара в евро, юани и рубли.

Когда они приспособятся к новым условиям, а это не более двух лет, санкции будут бессмысленны и их отмена будет делом времени, уверен Александр Григоренко. Хотя политики измельчали до неприличного уровня, экономические связи и финансовые потоки за рубежом ведутся с той же хваткой, поэтому шантаж и давление закончатся, если изменения в компаниях и рост цен на их продукцию позволят обойтись без западного рынка.