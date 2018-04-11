Будущий удар по Сирии ударил по рынкам

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали в среду из-за растущей обеспокоенности по поводу конфронтации между США и Россией в Сирии, сообщил портал Investopedia.com со ссылкой на агентство Reuters. Ранее Россия предупредила, что любые американские ракеты, выпущенные по Сирии из-за предполагаемого нападения с применением химического оружия на анклав повстанцев, будут сбиты.

В ответ президент США Дональд Трамп выпустит твит «they will be coming» (в вольном переводе «они прилетят»): «Россия грозится сбивать любые ракеты над Сирией. Пусть готовится, потому что они будут».

«Есть несколько предупреждений об эскалации ситуации в Сирии... это может перерасти в большой военный конфликт», — сказал Питер Кардильо, главный экономист по рынкам Spartan Capital Securities в Нью-Йорке. «Инвесторы, вероятно, будут придерживаться немного более осторожного подхода, пока напряженность в Сирии не уменьшится», — аккуратно констатировал он.

В 7:29 утра по восточному времени в среду индекс мини-фьючерсов Dow e-minis снизился на 259 пунктов, или на 1,06 процента. S & P 500 e-minis упал на 26,75 пункта, или на 1,01%, а Nasdaq100 e-minis снизился на 68 пунктов, или на 1,03%.

Основные индексы США закрылись почти на 2 процента ниже после вторника, когда председатель КНР Си Цзиньпин объявил о снижении импортных тарифов, в попытке разрядить торговый спор с США.

Цукерберг тоже подкачал

Инвесторы также с нетерпением ожидают обновления данных по инфляции и денежно-кредитной политике в США.

Министерство труда, как ожидается, объявит, что его сезонно скорректированный индекс потребительских цен останется неизменным в марте, после роста на 0,2 процента в феврале.

Основной индекс потребительских цен в годовом исчислении вырос на 2,1% по сравнению с 1,8% в предыдущем месяце.

Федеральная резервная система должна выпустить протокол своего заседания, состоявшегося в середине марта, на котором она проголосовала за повышение процентных ставок. Протокол также покажет, какое мнение сложилось в ФРС по поводу возможного влиянии торговой политики администрации Трампа.

Акции Facebook Inc снизились на 4,5 процента во вторник после того, как глава правления этой компании Марк Цукерберг, в первом из двух слушаний в Конгрессе США, не дал никаких обещаний поддержать новое законодательство или изменить правила бизнеса социальной сети.