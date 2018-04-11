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Москва, 11.04.2018

«Торговая война» США и Китая не затронет юань

«Expert Online» 2018

Китай не будет реагировать на «торговую войну» с США обесцениванием своей национальной валюты. Об этом сообщил глава Народного банка Китая (ЦБ) И Ган, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао.

«Сокращение сбережений США усложнило проблему сокращения торгового дефицита. Дефицит торгового баланса Китая в торговле услугами с США стремительно увеличивается», - рассказал Ган, который добавил, что при рассмотрении «торговой войны» США и Китая последний не будет реагировать на конфликт «девальвацией юаня».

Финансист подчеркнул, что Пекин, вырабатывая монетарную политику, прежде всего ориентируется на «макроэкономическое положение внутри страны, обслуживаем реального сектора экономики».

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп одобрил введение пошлин на 50 миллиардов долларов в отношении китайских товаров. Чуть позже речь зашла о пошлинах на товары из Китая на 100 миллиардов долларов.

Новые пошлины было решено ввести для 1,3 тысячи китайских товаров — как ответ на нарушение Китаем интеллектуальных прав на американскую продукцию.

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