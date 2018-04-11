Трамп: «Готовься, Россия, они летят»

Дональд Трамп – глава Белого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

В своём микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских чиновников о том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

«Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они летят, хорошие, новые и «умные». Не надо дружить с убивающим газом животным-убийцей», которое уничтожает людей и наслаждается этим!», – написал президент США.

Ранее сообщалось, что Россия оставляет за собой право на уничтожение ракет и других источников огня в случае военной агрессии США в отношении Сирии. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

По его словам, в случае нападения США на Сирию наша страна будет сбивать американские ракеты, а также наносить удары по источникам огня.