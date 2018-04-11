Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 11.04.2018

Трамп: «Готовься, Россия, они летят»

«Expert Online» 2018
  • Трамп: «Готовься, Россия, они летят»
AP/TASS

Дональд Трамп – глава Белого дома объявил о предстоящем ракетном ударе по Сирии.

В своём микроблоге в Twitter он отреагировал на заявление российских чиновников о том, что наша страна готова сбивать американские ракеты, выпущенные в сторону ближневосточной страны.

«Россия грозит сбивать любые ракеты, выпущенные по Сирии. Готовься, Россия, они летят, хорошие, новые и «умные». Не надо дружить с убивающим газом животным-убийцей», которое уничтожает людей и наслаждается этим!», – написал президент США.

Ранее сообщалось, что Россия оставляет за собой право на уничтожение ракет и других источников огня в случае военной агрессии США в отношении Сирии. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

По его словам, в случае нападения США на Сирию наша страна будет сбивать американские ракеты, а также наносить удары по источникам огня.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эра центрально-азиатского газа

    Китай превратился в быстрорастущий рынок для импортного газа. Первый трансграничный газопровод проложен сюда из Туркменистана. Однако, спрос возрастает и открывает новые возможности для развития газотранспортной системы Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Рублю не оставили шансов на укрепление
      Минфин намерен увеличить объем покупки валюты на рынке в апреле до 11,5 млрд руб. в день. У рубля практически не остается шансов на разворот динамики курса в сторону укрепления в ближайший месяц
    2. Брюссель накажет строптивых восточных европейцев
      Варшава, которая так долго и так стойко «держалась» против атак Брюсселя, похоже, дрогнула, когда речь зашла о деньгах.
    3. Юлия Скрипаль сделала заявление
      Юлия Скрипаль сделала заявление