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Москва, 11.04.2018

В Кремле рассказали, встретится ли Путин с бизнесменами, попавшими под санкции

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы главы государства – рассказал журналистам, планирует ли Владимир Путин встречаться с российскими бизнесменами по вопросу о новых санкциях со стороны США.

По словам представителя Кремля, пока таких встреч в графике работы президента нет, передаёт РИА Новости.

При этом Песков подчеркнул, что вопрос помощи пострадавшим компаниям в настоящее время обсуждается в кабинете министров.

Напомним, 6 апреля американский Минфин включил в новый ограничительный список 15 компаний и 38 бизнесменов и политиков, среди которых Олег Дерипаска, Михаил Фрадков, Сергей Фурсенко, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, Владимир Колокольцев, Константин Косачев, Андрей Костин, Николай Патрушев, Владислав Резник, Игорь Ротенберг и некоторые другие.

Потери фондового рынка, а также перспектива снижения российского экспорта и поступления в страну валютной выручки привели к резкому обвалу рубля.

Кроме того, после объявленных новых антироссийских санкций, богатейшие жители России за несколько дней потеряли более $16 млрд. Лидером по убыткам стал генеральный директор «Норникеля» Владимир Потанин, который потерял $2,2 млрд. На втором месте глава «Лукойла» Вагит Алекперов с потерей в $1,37 млрд. За ним следуют владелец «Реновы» Виктор Вексельберг. Его денежные потери достигли $1,28 млн. Владелец «Русала» Олег Дерипаска потерял $905 млн.

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