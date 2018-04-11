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Москва, 11.04.2018

В Кремле заявили о большом запасе прочности финансовой системы России

«Expert Online» 2018

Дмитрий Песков – пресс-секретарь президента России – заявил, что финансовая система нашей страны обладает большим запасом прочности.

По его словам, в Кремле на нынешние проблемы реагируют как на эмоциональные, частично спекулятивные проявления, передаёт РИА Новости.

Кроме того, Песков убеждён, что сейчас требуется спокойная и трезвая оценка слоившийся экономической ситуации.

«Вы знаете, что волатильность случается, система обладает запасом прочности, изрядным запасом прочности», – резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, что после объявления Минфином США новых антироссийских санкции, рубль продолжает стремительно падать.

Так, курс доллара превысил 65 рубля впервые с конца 2016 года, Курс евро впервые за два года превысил 80 рублей. Кроме того, миллиардеры России только за один день потеряли более $15 млрд.

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