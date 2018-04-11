В США поднят в воздух самолёт «судного дня»

В США поднят в воздух лайнер Boeing E-4 Nightwatch, более известный как самолёт «судного дня».

Согласно данным, опубликованных CivMilAir, в настоящее время воздушное судно находится над штатом Индиана.

E-4B «Nightwatch» – воздушные командные пункты (ВКП). E-4B называют «самолётами судного дня», или «конца света». Они предназначены для президента, министра обороны и других членов высшего военного руководства США на случай начала ядерной войны, если наземные структуры управления будут разрушены или повреждены.

«Апокалиптические машины» могут находиться в полёте целую неделю при условии воздушной дозаправки. Все оборудование на борту защищено от поражающих факторов ядерного взрыва. Каждая машина способна поднять в воздух сотню человек.

Один из четырех E-4B всегда полностью готов к вылету в течение нескольких минут. Во время зарубежных поездок президента «самолёт судного дня» сопровождает его, как и адъютант с «ядерным чемоданчиком». На случай, если глава государства или руководитель Пентагона гибнут, предусмотрен сценарий мгновенной передачи командования войсками другому высокопоставленному лицу.