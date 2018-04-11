В ВОЗ заявили о 500 пострадавших в Сирии с симптомами химического воздействия

Представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) утверждают, что около 500 человек обратились в медицинские учреждения с симптомами химического отравления после предполагаемой химической атаки в сирийской Думе.

В частности, у обратившихся были признаки сильного раздражения слизистых оболочек, нарушения дыхания и работы центральной нервной системы, передаёт «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации.

Кроме того, отмечается, что более 70 человек, которые укрывались в подвалах, погибли. При этом 43 человека скончались из-за отравления токсическими химикатами.

При этом в ВОЗ признали, что получили эту информацию от своих партнеров, однако не уточнили, о ком конкретно идёт речь.

Ранее сообщалось, что Россия оставляет за собой право на уничтожение ракет и других источников огня в случае военной агрессии США в отношении Сирии. Об этом заявил посол РФ в Ливане Александр Засыпкин.

По его словам, в случае нападения США на Сирию наша страна будет сбивать американские ракеты, а также наносить удары по источникам огня.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что США могут применить военную силу в ответ на якобы применение химического оружия в сирийском городе Дума 7 апреля.