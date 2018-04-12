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Москва, 12.04.2018

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России

«Expert Online» 2018

Программисты, менеджеры по развитию бизнеса, а также системные администраторы и внутренние аудиторы стали самыми высокооплачиваемыми профессиями по итогам первого квартала 2018 года.

Об этом сообщают аналитики компании HeadHunter со ссылкой на собственное исследование. Данные взяты из онлайн-системы порядка 800 российских работодателей. Проводя исследование, эксперты сравнили динамику изменения зарплат в первом квартале 2018 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Результаты показали, что нынешний год продолжил тенденцию прошлого, когда зарплаты медленно, но с постепенным увеличением динамики роста росли. Эксперты установили, что по всем позициям рост зарплат был равномерным.

«Изменение оклада и линейных руководителей, и рядовых специалистов в целом по всем отраслям и специализациям укладывается в диапазон 1-2%», — отмечается в исследовании.

По уровню дохода среди представленных профессий лидерами по уровню зарплат являются программисты, за ними следуют менеджеры по развитию бизнеса, системные администраторы и внутренние аудиторы. Доход программистов  в Москве составляет 100-110 тыс. рублей,  в Санкт-Петербурге от 80 до 100 тыс. рублей, а в регионах — порядка 60-70 тыс.

 

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