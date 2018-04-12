Допрос Сечина длился полтора часа

Мосгорсуд закончил допрос главы «Роснефти» Игоря Сечина по делу экс-министра Алексея Улюкаева, передает корреспондент РИА Новости. Отмечается, что полуторачасовой допрос проходил в закрытом режиме. Судья приняла такое решение по ходатайству прокуратуры, ссылаясь на необходимость «сохранения коммерческой тайны "Роснефти"». При этом адвокаты настаивали на открытом для журналистов допросе. Комментариев по допросу пока не последовало.

По завершению допроса журналисты были приглашены обратно в зал. Защита попросила перенести рассмотрение жалобы по делу Улюкаева на две недели, однако суд ответ адвокатам всего час на подготовку.

Ранее стало известно,что Игорь Сечин впервые прибыл в суд для показаний по делу экс-главы министерства экономического развития России Алексея Улюкаева.