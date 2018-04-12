Эксперты ОЗХО посетят Сирию

Первая группа экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прибыла в столицу Ливана Бейрут, оттуда они направятся в Сирию.

Прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля, передаёт РИА Новости со ссылкой на свои военно-дипломатические источники.

По словам собеседника агентства, эксперты ОЗХО вместе с представителями офиса спецпосланника генерального секретаря ООН по сирийскому регулированию и Управления безопасности ООН отправятся в Дамаск.

Там они планируют провести комплекс конвенционных процедур по сбору сведений о якобы имевшем место инциденте 7 апреля в Думе.

Кроме того, отмечается, что возможно также взятие проб грунта и других образцов для проведения исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон – глава Франции – заявил, что у Парижа есть неопровержимые доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.

По его словам, французская разведка располагает данными, что атака правительственных сирийских войск с применением химических веществ, в том числе хлора, была проведена около 10 дней назад.