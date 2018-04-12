Слабые результаты ряда членов еврозоны в первом квартале ставят под сомнение восстановление европейской экономики

Неожиданно высокие темпы восстановления экономики еврозоны стали одним из самых больших сюрпризов 2017 года. Однако в этом году, похоже, все становится на свои места. Ряд слабых показателей по результатам первого квартала свидетельствуют о замедлении развития экономики зоны единой европейской валюты.

В прошлом году экономика еврозоны прибавила 2,3%. Это был самый серьезный рост за десять лет. Темпы роста значительно превзошли прогнозы специалистов, которые в начале года предсказывали всего лишь 1,3%. Уверенность потребителей и бизнеса в начале 2018 года оказалась самой высокой за без малого два десятилетия (18 лет). Не удивительно, что экономисты, прогнозировавшие в прошлом году рост экономики еврозоны на 2018 год в размере 1,5%, увеличили прогноз до 2,4%. Но сейчас, после появления показателей первого квартала, создается впечатление, что они опять поторопились.

При анализе результатов первых трех месяцев текущего года обращает на себя внимание ряд показателей. Например, экспорт Германии, главная составляющая первой европейской экономики, в феврале снизился на 3,2% по сравнению с январем. Между тем, экономисты прогнозировали рост в 0,4%. Промышленное производство ФРГ в феврале тоже снизилось – на 1,5%, хотя прогнозировался рост в 0,3%.

Естественно, негативные явления в главной экономике континента не смогли пройти бесследно для остальных членов еврозоны. Промышленное производство Италии в феврале сократилось на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а во Франции, второй экономике еврозоны, оно и вовсе снижается второй месяц подряд.

Замедление темпов восстановления экономики перекинулось и на рынки ценных бумаг. К примеру, индекс Stoxx 600, включающий акции ведущих европейских компаний, в феврале снизился по сравнению с январем на 7%. Правда, здесь следует напомнить, что в январе он достиг почти рекордной высоты.

Конечно, слабые показатели по двум-трем месяцам еще не основание для того, чтобы бить тревогу. Большинство экономистов полагают, что это временный спад, и предлагают целый набор объяснений, начиная от холодной зимы на большей части континента и эпидемии гриппа в Германии и заканчивая сильным евро. Аналитики отмечают, что несмотря на ряд слабых показателей в январе-марте 2018 г. статистика свидетельствует об общем росте. И все же статистические данные за первый квартал заставляют задуматься о вероятности потенциального перехода замедления темпов роста в ближайшие месяцы в нечто большее.

Несмотря на замедление темпов роста отдельным странам еврозоны по-прежнему угрожает перегрев экономики. Во многих еврозоновских экономиках все сильнее проявляется опасный дефицит квалифицированной рабочей силы. Из крупных экономик он особенно заметен во Франции несмотря на высокую безработицу – 9,2%. Это может привести к еще большему замедлению темпов роста экономики и к одновременному росту инфляции.

Второй тревожный момент, на который обращают внимание экономисты, относится к разряду глобальным проблем. Еврозона особенно уязвима перед серьезным обострением обстановки в мировой торговле. У нее сейчас профицит текущего счета – 3,6% от ВВП, что означает высокую зависимость от спроса с других континентов.

Еврозона извлекла много выгод из бурного роста китайской экономики в последние годы. Экспорт в Китай в 2017 году вырос на 21,9%, а сальдо торгового баланса внесло самый большой вклад в рост экономики еврозоны в прошлом году. Даже недавнее увеличение капитальных затрат, которое дало 0,5% роста экономики еврозоны в 2017 г., в большой мере подпитывалось высоким спросом Поднебесной. Не удивительно, что частично нынешнее замедление объясняется замедлением роста китайской экономики и ужесточением климата на китайском кредитном рынке.

Третья тревога экономистов тоже носит глобальный характер и связана с ситуацией с ликвидностью в масштабах всей планеты, которая ужесточалась весь год. Достаточно вспомнить политику ФРС США и ЕСВ: американский Центробанк поднимал процентную ставку и начал распродавать гособлигации, а европейский – сократил закупки гособлигаций членов еврозоны.

Рост процентных ставок сейчас может спровоцировать новые страхи относительно огромных объемов долга частного сектора, выпущенного в последние годы на рынках развитых стран. Это может привести к очередным всплескам экономической нестабильности, считает Йэн Харнетт, аналитик компании Absolute Strategy Research.

Среди рынков, наиболее уязвимых перед новыми кредитными рисками, например, рынки американских корпоративных облигаций, которые выросли за четыре последних года на 50%; рынки Канады, Австралии, Норвегии, Новой Зеландии и Швеции (CANNS) и ряд экономик еврозоны с высокой долей заемных средств (Франция и Нидерланды).