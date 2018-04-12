Финляндия выдала разрешение на строительство «Северного потока 2»

Финляндия выдала окончательное разрешение на использование своих территориальных вод для строительства трубопровода «Северный поток - 2», сообщает агентство по региональному управлению Южной Финляндии.

«Агентство выдало в соответствии с законом об использовании финских вод разрешение проекту "Северный поток - 2" между Россией и Германией в финской исключительной экономической зоне (ИЭЗ)», - говорится в официальном заявлении.

В общей сложности через исключительно экономическую зону Финляндии пройдет 374 км трассы трубопровода из 1220 км.

Сообщается, что второе окончательное разрешение будет действительно в течение 50 лет. По истечению данного срока потребуется обновление разрешения финской стороны на эксплуатацию трубопровода «Северный поток 2».

Напомним, ранее Германия выдала разрешение на строительство газопровода по дну Балтийского моря на отрезке протяженностью 31 км.