Одной из главных претензий Вашингтона к Пекину в торговых спорах является мощная поддержка, которую оказывают китайские власти высокотехнологичным компаниям. Несмотря на примирительные заявления Председателя КНР Си Цзиньпина идти на уступки по главным вопросам, включая IT-сектор, Поднебесная, похоже, не собирается. Об этом, например, свидетельствует то, что вместо прекращения субсидирования IT-сектора Пекин собирается в ближайшем будущем приступить к его постепенной национализации.

Технологичные компании – гордость Китая и самая перспективная и быстро развивающаяся отрасль. Инвестиции в них выросли с 14 млрд долларов в 2012 году до 120 млрд в 2017 г. В прошлом году в список стартапов с оценочной стоимостью не менее 1 млрд долларов (единорогов), вошли 34 фирмы из КНР. По числу представителей в рейтинге единорогов Китай уступает только Америке. Стартапы самой разной направленности и заимствуют и улучшают идеи из-за океана, и разрабатывают собственные оригинальные проекты.

Пекин гордится не только стартапами. Стремительный рост и уже известных высокотехнологичных компаний: в первую очередь, Baidu, Alibaba и Tencent или, как еще называют Большую тройку – BAT. К примеру, Tencent Holdings Ltd., численность пользователей которого вплотную приблизилась к миллиарду человек, заявил в последнем квартале чистую прибыль в размере 3,3 млрд долларов, что почти вдвое больше предыдущего показателя. Alibaba Group Holding Ltd., китайский аналог Amazon, доминирующая в онлайн торговле, в этом году прогнозирует рост прибыли на 55%. Конечно, инвесторов тревожит количество нолей в размере китайского долга, но когда речь заходит о китайском IT-секторе, они забывают обо всем на свете.

На первый взгляд, стремительное развитие сектора высоких технологий совпадает с усилиями Пекина доказать, что у него рыночная экономика. Китай регулярно пытается получить статус рыночной экономики в ВТО. В программной речи на последнем Съезде КПК Си Цзиньпин уже далеко не первый раз пообещал всячески поддерживать развитие частного бизнеса. Однако остается еще и немало совсем нерыночных элементов и механизмов. Например, во многих IT-компаниях действуют комитеты КПК. Они контролируют абсолютно все, начиная от производственной деятельности и заканчивая выполнением национальных задач.

В высших эшелонах власти всерьез обсуждается идея взять в ряде IT-гигантов, включая Alibaba и Tencent, в собственность государства 1% акций и одно место в правлении или совете директоров. Власти «уговаривают» технологичные компании инвестировать в государственные фирмы в надежде поднять их производительность и эффективность, которые сильно оставляют желать лучшего. Эти и множество других не очень рыночных мер объединяет желание китайского правительства усилить контроль над IT-сектором.

«Мы входим в эру,- приводит Bloomberg слова одного из сотрудников китайской высокотехнологичной компании,- в которой все будет объединено и слито. Я не исключаю, что со временем в обязательном порядке в IT-компаниях будут повсеместно открываться парткомы и что им придется делиться с государственными инвесторами акциями. Те, кто согласится на эти и другие меры, могут рассчитывать на солидную поддержку государства. Те же, кто будет стоять на своем и идти своим путем, быстро поймут, что реформы и национализация - процесс болезненный и что он намного болезненнее, чем в прошлом».

Национализация по-китайски распространится и на сектор стартапов. В одном недавнем исследовании делается вывод, что 60% китайских стартапов-миллиардеров имеет прямые или непрямые инвестиции от BAT. На китайском рынке венчурного капитала доминируют не традиционные инвесторы, а государство. Более тысячи венчурных госкомпаний в КНР контролируют свыше 750 млрд долларов.

Все, что происходит и будет происходить в китайском IT-секторе, является прямыми последствиями торгового конфликта с США. Согласно недавнему исследованию аналитиков Natixis SA, 70% товаров и продукции, попавшей под американские тарифы, входят в государственную программу China Manufacturing 2025. Это программа господдержки 10 высокотехнологичных секторов промышленности, включая робототехнику и биотехнологии. Если Пекин продолжит защищать эти сектора, а на данный момент думать иначе нет ни малейших оснований, какого-либо существенного прогресса в переговорах между США и КНР ждать не приходится.

Есть опасения, что национализация нанесет ущерб наиболее динамично развивающимся компаниям. Благоприятствование фаворитам – дешевые кредиты и субсидии – могут сыграть с ними злую шутку. Рост численности бюрократов, непременное условие любой национализации, может привести к снижению эффективности и замедлению роста. Руководство таких компаний вместо рискованных проектов и инноваций нередко переключается на заигрывания с властями. однако, решение о национализации IT-сектора – скорее всего окончательное и обжалованию не подлежит.