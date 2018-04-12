Константин Хабенский выступит на одной сцене с Малаховым и Соловьевым

23-25 апреля в Москве пройдет Synergy Insight Forum 2018 – форум-интенсив об идеях, которые меняют реальность. Главная цель события – вдохновить участников на глобальные перемены в бизнесе и жизни. Организатор форума – Школа Бизнеса «Синергия».

Спикерами станут актер театра и кино, общественный деятель Константин Хабенский, тележурналист и ведущий программы «Прямой эфир» Андрей Малахов. На одной сцене с ними выступят: телеведущий и автор документальных фильмов Владимир Соловьев, российский космонавт-испытатель Сергей Рязанский, телеведущий и продюсер проекта «Наша Russia» Гарик Мартиросян, генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки и другие приглашенные эксперты.

Формат форума предполагает выступления спикеров, которые добились впечатляющих результатов в своей области: предприниматели, ученые, знаковые фигуры отечественной культуры, науки, спорта, журналистики и кинематографа. Каждый спикер будет выступать по 30 минут и даст аудитории один инсайт – яркую идею, которая позволит участникам по-новому взглянуть на свой бизнес и вдохновиться на новые свершения. По сложившейся традиции, форум пройдет в зале Crocus City Hall, где соберется 6 000 участников.

Сергей Рязанский, герой Российской Федерации, который вынес в безвоздушное пространство факел Сочинской олимпиады, отмечает, что «предпринимателя, действующего в современных реалиях, можно сравнить с человеком, который выходит в открытый космос. Он сталкивается с такой же колоссальной нагрузкой, и должен в считанные секунды суметь принять правильное решение, полагаясь только на себя. Самое главное в этот момент - поверить в себя и свои силы, поэтому именно об этом я расскажу на Synergy Insight Forum».

Школа Бизнеса «Синергия» не в первый раз приглашает нестандартных спикеров для участия в бизнес-форумах. По словам организаторов, главным критерием отбора является ощутимый успех эксперта в его сфере деятельности. Так, в предыдущем году одним из спикеров Synergy Insight Forum стал Иван Ургант, который рассказал о том, как умение относиться к себе несерьезно помогает в бизнесе и жизни.

Подробная информация о форуме: https://goo.gl/udARWR

***

Школа Бизнеса «Синергия» была основана в 1988 году и является первой бизнес-школой в России и СНГ. На базе школы проводится обучение по программам МВА и профессиональной переподготовки, семинары и тренинги ведущих российских и мировых экспертов. Качество образования отмечено 6 престижными аккредитациями международной ассоциации AMBA. Школа имеет филиалы за рубежом: в Нью-Йорке, Лондоне и Дубае, где ведется обучение по программам Executive Education на английском языке.