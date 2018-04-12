Кто «наварился» и кто потерял на скачке курса доллара

Доллара продемонстрировал на этой неделе характерные для него на российском рынке кульбиты. Прыжок вверх процентов на 10 с минувшей пятницы, это еще не много для нас. Особенно красиво и как-то нарочито спекулятивно выглядит возврат официального обменного курса, установленного на пятницу, практически на уровень среды и даже чуть ниже: среда 11 апреля -—62,3699 рубля за доллар, четверг, 12 апреля —64,0626 рубля, курс на пятницу — 62,0659 руб./доллар

Евро показал ровно ту же динамику. Он официально стоит на 13 апреля 76,7569 рублей, по сравнению с 76,8522 руб./евро в среду и 79,2839 рубля за евро в четверг.

Все это конечно, праздник для игроков, а для кого-то потери. Кто же, скажем так, «наварился», и наоборот?

Как считает Артем Деев, ведущий аналитик AMarkets, меньше всех «наварились» иностранные инвесторы, в панике продававшие свои пакеты ОФЗ и российских акций - они в итоге фиксировали двойные убытки: и по активам, и по курсовым разницам. Больше всех, а главное, без особого риска, выиграли от движений курса сама биржа и брокеры, поскольку обороты торгов выросли вдвое против средних. Что касается отдельных трейдеров, компаний и частных инвесторов, то тут обычно всё сбалансировано и нетто-результат близок к нулевому.