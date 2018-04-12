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Москва, 12.04.2018

Макрон заявил о наличии доказательств химатак в Сирии

«Expert Online» 2018

Эммануэль Макрон – глава Франции – заявил, что у Парижа есть неопровержимые доказательства применения химического оружия в сирийской Думе.

По его словам, французская разведка располагает данными, что атака правительственных сирийских войск с применением химических веществ, в том числе хлора, была проведена около 10 дней назад, пишет Le Figaro.

Кроме того, Макрон подчеркнул, что за применением химоружия стоял «режим» президента Сирии Башара Асада.

«Конкретные решения о возможном нанесении ответного удара будут приняты тогда, когда они смогут быть наиболее эффективными», – резюмировал президент Франции.

Ранее сообщалось, что Ангела Меркель – канцлер Германии – заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по Сирии. При этом она подчеркнула, что поддерживает усилия Запада, направленные на то, чтобы показать, что использование химического оружия неприемлемо.

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